Dear Jack, il debutto live di Leiner Riflessi infiamma Milano

E' partito il tour dei Dear Jack, che dopo l'esperienza al Festival di Sanremo ha debuttato live con il frontman Leiner Riflessi all'Alcatraz di Milano. La band ha presentato il nuovo album "Mezzo respiro" dopo l'addio di Alessio Bernabei. Ma anche cover come "Io che amo solo te", "Oro" di Mango che ha emozionato, "Un Bacio a Mezzanotte", "Photograph" e "See You Again". Mandando le fan in delirio. Il tour ripartirà il 2 aprile da Napoli.