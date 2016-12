23 dicembre 2014 Dear Jack, dopo "Amici" e il tour arriva l'avventura del Festival di Sanremo La band ha salutato i fan facendo gli auguri per le feste e dando appuntamento alla kermesse canora Tweet google 0 Invia ad un amico

11:22 - I Dear Jack hanno chiuso il loro Domani è un altro film tour nei palazzetti con il concerto pomeridiano di domenica 21 dicembre a Padova. Alessio, Lorenzo, Alessandro, Riccardo e Francesco hanno salutato i fan con i cappellini da Babbo Natale. La band poi ha registrato il video ufficiale de "Il Mondo Esplode", diretto da Gaetano Morbioli come hanno comunicato sul loro Facebook ufficiale. Il brano è in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2015.

E non è ancora finita. I Dear Jack infatti saranno tra gli ospiti dell'evento televisivo "Gigi & Friends" che si terrà il 31 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a 300mila persone e trasmesso in diretta su Canale 5 e su Rtl 102.5. Poi i ragazzi si dedicheranno agli ultimi preparativi in vista del Festival di Sanremo.



Un lungo e ricco percorso quello dei Dear Jack al secondo posto nella tredicesima edizione di "Amici" e vincitori del Premio della critica. Poi tante date in giro per l'Italia ad incontrare i fan fino al tour nei palazzetti più importanti. Dopo ogni concerto i musicisti hanno dedicato tutto il loro tempo fermandosi con i fan ad autografare i poster del disco fino a tarda sera. Una iniziativa unica e speciale per ringraziare i numerosi sostenitori che hanno fatto sentire sempre il loro affetto in ogni tappa della tournée.