David Lynch, addio al cinema: "Non farò più film"

Fuori sembra tornato l'autunno e a peggiorare la situazione arriva David Lynch a rivelarci che ha deciso di dire addio al cinema. Il regista in un'intervista al Sydney Morning Herald ha detto: "Le cose sono cambiate molto. Molti film non stanno andando bene al box office anche se potevano essere lungometraggi grandiosi, mentre i titoli che stavano andando bene non erano cose che avrei voluto realizzare. Se 'Inland Empire' rimarrà il mio ultimo film? Sì".

Il regista americano, dietro la macchina da presa per cult come "Velluto blu" e "Mulholland Drive", non realizza un lungometraggio dal 2006, anno in cui ha presentato al cinema "Inland Empire". Intanto il 21 maggio arriveranno sugli schermi americani i nuovi episodi del revival della serie "Twin Peaks", tutti diretti da Lynch. I primi due episodi saranno in anteprima al prossimo Festival di Cannes.