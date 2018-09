David Guetta, non solo dance: "'7' è il mio manifesto di libertà e divertimento"

22 settembre 2018 09:06 David Guetta, non solo dance: "ʼ7ʼ è il mio manifesto di libertà e divertimento" Il re della dance, a Milano per presentare il nuovo album "7", si racconta a cuore aperto, dalla nuova direzione musicale alla tragedia di Avicii

A quattro anni di distanza dal disco multiplatino "Listen" torna David Guetta. Il re della dance ha pubblicato "7", un album doppio con una prima parte più marcatamente pop e una seconda di musica da club. Guetta è venuto a Milano protagonista di un evento in cui ha incontrato i fan per presentare l'album. "Non volevo fare un album di musica da club, ma solo di buona musica senza barriere - dice -, che fosse trap, pop o altro non mi interessava".

Un lavoro importante che vede (come al solito) la presenza di artisti che primeggiano nelle classifiche internazionali: da Justin Bieber a Sia, da Martin Garrix e Brooks ad Anne-Marie passando per G-Eazy, J.Balvin, Jason Derulo, Jess Glynne, Nicki Minaj e Steve Aoki. "7" è un album che vede Guetta allontanarsi dal recinto del mondo Edm per esplorare territori pop, trap e persino latin. Della genesi di questo disco ha parlato nel corso di un incontro con i fan avvenuto all'Armani Privè, a Milano. Il dj e produttore si prestato senza filtri a raccontarsi, partendo dalla scelta del titolo del lavoro. "Ho scelto "7" perché è un numero dai molteplici significati simbolici - spiega -, oltre a essere il mio settimo album. Ho affrontato alcuni cambiamenti nella mia vita e ho iniziato questo album con il solo obiettivo di divertirmi".



Qualche fan storico potrebbe storcere il naso di fronte alla virata stilistica presente in "7", ma per Guetta questo è solo il segno di essere sulla strada giusta. "Ho iniziato con l'idea di essere completamente libero, non volevo fare un album di musica da club, ma solo buona musica, che fosse trap, pop o altro non mi interessava - dice -. Per me non ci sono barriere o limiti, la musica è semplicemente buona oppure no. E come produttore è stato molto bello affrontare tanti stili diversi. Nella mia carriera ho sempre voluto fare qualcosa di nuovo e ho preso sempre le critiche di chi mi contestava per aver cambiato come la conferma di essere sulla strada giusta".