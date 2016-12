David Gilmour, arriva "Rattle That Lock": a settembre il nuovo album

L'annuncio è arrivato dallo stesso Gilmour, attraverso la sua pagina Facebook, dopo che nei giorni scorsi aveva preannunciato un'importante novità... L'uscita dell'album era nell'aria da tempo, già da quando l'anno scorso uscì a sorpresa il nuovo lavoro dei Pink Floyd. A firmare buona parte dei testi delle canzoni del quarto album solista di Gilmour è Polly Samson, storica collaboratrice e compagna di vita del chitarrista. Il suggestivo artwork dell'album è stato realizzato da Dave Stansbie di The Creative Corporation sotto la direzione creativa di Aubrey Powell di Hipgnosis.



Ma se i fan dovranno attendere ancora un paio di mesi, potranno intanto godersi il brano che dà il titolo all'album, che sarà presentato venerdì mattina in anteprima su BBC Radio 2 e subito dopo sarà disponibile anche nelle radio italiane e in download e streaming a livello mondiale. La canzone inizia con le quattro note, create da Michael Boumendil, che precedono gli annunci delle stazioni ferroviarie francesi SNCF e che Gilmour ha registrato con il suo iPhone nella stazione di Aix-en-Provence.



Il testo della Samson trae ispirazione dal libro secondo del "Paradiso perduto" di John Milton che ha fornito spunti anche per il suo recente e fortunato romanzo "The Kindness". Il singolo vede inoltre la partecipazione The Liberty Choir e delle cantanti Mica Paris e Louise Marshall.



Tracklist di "Rattle That Lock":

1) 5 A.M (Gilmour)

2) Rattle That Lock (Gilmour/Samson/Boumendil)

3) Faces Of Stones (Gilmour)

4) A Boat Lies Waiting (Gilmour/Samson)

5) Dancing Right in Front Of Me (Gilmour)

6) In Any Tongue (Gilmour/Samson)

7) Beauty (Gilmour)

8) The Girl In The Yellow Dress (Gilmour/Samson)

9) Today (Gilmour/Samson)

10) And Then… (Gilmour)



Sono state inoltre annunciate le date di Gilmour in Nord America le prime da dieci anni a questa parte. I concerti "Live 2016” saranno i primi di Gilmour dai tempi del tour di On An Island, svoltosi nel 2006. Gli show del "David Gilmour Live 2016" si terranno nei mesi di marzo e aprile 2016 e toccheranno le città di Los Angeles, Toronto, Chicago e New York. La tournée in Nord America sarà anticipata da quella nel Regno Unito e in Europa, confermata a settembre e ottobre 2015. David Gilmour sarà in Italia a settembre per due concerti: 14 settembre (Arena di Verona) e 15 settembre (Teatro Le Mulina di Firenze).