David di Donatello, "Ammore e Malavita" fa incetta di candidature

Piera Detassis, Direttore artistico dell'Accademia David di Donatello, ha dichiarato: "Essere qui è un grande onore ed una grande responsabilità. Il David Di Donatello deve essere un volano per il nostro cinema celebrando le sue eccellenze e le sue diversità contribuendo ad attrarre pubblico e rivelare dei nuovi talenti. Quest'anno ha votato l'87% dei 1.491 componenti della giura dell'accademia, prima circa il 70%. Li abbiamo sollecitati fino all'ultimo per la votazione"



Ecco le principali candidature:

MIGLIOR FILM

La tenerezza, Gianni Amelio

Gatta Cenerentola, Alessandro Rak, Dario Sansone, Marino Guarnieri, Ivan Cappiello

Ammore e malavita, Marco Manetti, Antonio Manetti

Nico, 1988, Susanna Nicchiarelli

A Ciambra, Jonas Carpignano



MIGLIOR REGISTA

A Ciambra di Jonas Carpignano

Ammore e malavita di Manetti Bros.

La tenerezza di Gianni Amelio

Napoli velata di Ferzan Ozpetek

The Place di Paolo Genovese



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Renato Carpentieri, La tenerezza

Alessandro Borghi, Napoli velata

Nicola Nocella, Easy – Un viaggio facile facile

Antonio Albanese, Come un gatto in tangenziale

Valerio Mastandrea, The Place



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Paola Cortellesi, Come un gatto in tangenziale

Valeria Golino, Il colore nascosto delle cose

Giovanna Mezzogiorno, Napoli velata

Isabella Ragonese, Sole cuore amore

Jasmine Trinca, Fortunata



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Alessandro Borghi, Fortunata

Elio Germano, La tenerezza

Peppe Barra, Napoli velata

Giuliano Montaldo, Tutto quello che vuoi

Carlo Buccirosso, Ammore e malavita



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Anna Bonaiuto, Napoli velata

Claudia Gerini, Ammore e malavita

Giulia Lazzarini, The Place

Micaela Ramazzotti, La tenerezza

Sonia Bergamasco, Come un gatto in tangenziale



MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Roberto De Paolis, Cuori puri

Andrea de Sica, I figli della notte

Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia

Cosimo Gomez, Brutti e cattivi

Andrea Magnani, Easy – Un viaggio facile facile