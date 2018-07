David Bowie, ritrovata la sua prima registrazione "I Never Dreamed"

Prima ancora di “Aladdin Sane” o “Ziggy Stardust”, un ragazzo di 16 anni che voleva solo fare il sassofonista, decise di registrare una traccia da cantante solista, in un piccolo studio a sud di Londra. Ora sappiamo che quel giorno, nel 1963, David Bowie cantò “I Never Dreamed” con la sua prima band “The Konrads”. Il disco è stato ritrovato in un appartamento, nascosto tra lettere e fotografie in un cestino per il pane. Potrebbe ora essere venduto all’asta per circa 10 mila sterline.