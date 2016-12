David Bowie: arriva "Blackstar", antipasto dal nuovo album

Il brano in questione (il cui vero titolo, come quello dell'album è solo il simbolo "★", è stato scritto per la nuova serie tv "The Last Panther" e il cortometraggio è stato diretto dallo stesso regista della serie.



C'è fortissima curiosità per questo nuovo lavoro di Bowie, che arriva a due anni dal celebrato "The Next Day", album che segnò il ritorno dell'artista alle pubblicazioni dopo dieci anni di silenzio. Tony Visconti, storico produttore e collaboratore di Bowie, ha fornito qualche anticipazione al mensile "Mojo", parlando di qualcosa di "completamente fresco e nuovo" e del tutto diversa da "The Next Day" che era partito "provando a fare qualcosa di inedito ma con vibranti riferimenti al passato". A quanto pare sono del tutto nuovi e sorprendenti i musicisti con cui Bowie ha lavorato questa volta, e saranno forti le influenze jazz, mescolate all'intensità del rock.