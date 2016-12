David Beckham sbarca a Hollywood: "Voglio diventare attore, pronto alle critiche"

09:45 - Dal Teatro dei Sogni del Manchester United ai set di Hollywood: nel futuro di David Beckham c'è il cinema. E' stato lo stesso ex calciatore a rivelarlo in un'intervista al Times: "So che molti sportivi che hanno provato la carriera di attori hanno fallito. E' una professione difficile che richiede abilità e disciplina. Non voglio aver fretta, ma procedere per gradi. E sono preparato alle critiche che mi aspettano".

Fin dal suo sbarco nel 2007 negli States, quando ancora era un calciatore, è parso inevitabile che Beckham e Hollywood finissero per incontrarsi. Negli anni Beckham è stato infatti il testimonial di numerosi brand, recitando anche in spot pubblicitari.



Il prossimo anno è atteso del suo primo ruolo parlato "sono solo tredici battute ma mi sono allenato molto" in Knight's of the Roundtable: King Arthur di Guy Richie, ex marito di Madonna. Una piccola parte, che Beckham evidentemente ha preso estremamente sul serio. Ha infatti chiesto aiuto all' amico Tom Cruise, per l'occasione insegnante di recitazione.