David Amram, "Aperitivo in concerto" con una leggenda del jazz

Una figura unica nel panorama musicale americano del Novecento, compositore accademico di alto profilo, primo "composer-in-residence" della New York Philharmonic Orchestra e, al contempo, pioniere delle commistioni fra jazz e mondo afro-caraibico, apprezzatissimo collaboratore di artisti come Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk. Non è forse un caso che uno dei suoi lavori incisi più noti porti il titolo "No More Walls", "Non più muri".



A Milano a capo di un quintetto del quale fa parte un leggendario jazzista come il contraltista e flautista Jerry Dodgion. Completano il gruppo il contrabbassista Rene Hart, il batterista Kevin Twigg, abituale collaboratore da lungo tempo di Amram e il percussionista Adam Amram, figlio del compositore, brillante strumentista e compositore.



Nato il 17 novembre 1930 a Philadelphia, Amram s'innamora sin da giovanissimo della musica accademica e – ascoltando un'interpretazione di "Pierino e il lupo" di Prokof'ev - di quello che sarà il suo più importante strumento, il corno francese. Ma si fa attrarre anche dal jazz e il suo primo impegno professionale, che infatti, sarà, a dodici anni, come trombettista nell'orchestra di Louis Brown. A tredici anni completa la sua prima sinfonia, un lavoro profondamente influenzato dalla musica di Gershwin. La sua vita di giovane compositore e musicista verrà forgiata anche da incontri eccezionali: come con il direttore d' orchestra e compositore Dimitri Mitropoulos, in seguito dall'assidua frequentazione a Washington di Dizzy Gillespie e Charlie Parker, la cui musica l'aveva colpito profondamente.



Affermato compositore e autore di musiche da film e di scena, sono innumerevoli le sue collaborazioni con grandi del cinema e del teatro come Elia Kazan, John Frankenheimer o Arthur Miller. Ma non si possono trascurare né il suo lavoro a fianco dei più grandi jazzisti e il suo incontro con la cultura afro-cubana della quale sarà uno dei grandi divulgatori assieme a Dizzy Gillespie, né la sua frequentazione dei protagonisti della cultura americana a partire da Jack Kerouac (con il quale realizzò dei reading rimasti leggendari). La musica di David Amram non ha confini e continua a non averne, dopo 86 anni di vita luminosa, appassionata, intensa e impegnata artisticamente, umanamente e civilmente. E forse è triste dover constatare che di personalità così si è perso lo stampo.



