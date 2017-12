Daveigh Chase, la bambina di "The Ring" arrestata per furto d'auto

Guai con la giustizia per Daveigh Chase, l'ex bambina prodigio diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato l'inquietante bambina dell'horror "The Ring". A quanto riporta Tmz la 27enne è stata arrestata dalla polizia di Los Angeles dopo essere stata sorpresa a bordo di una Bmw risultata rubata. L'attrice è stata portata in prigione in stato di fermo, con una cauzione pari a 25mila dollari.