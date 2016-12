Dario Fo, sindaco Milano proclama il lutto cittadino per sabato

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha proclamato il lutto cittadino per sabato, giornata in cui si terranno i funerali di Dario Fo. "E' un gesto di vicinanza e affetto - precisa il Comune in una nota - da parte dell'amministrazione e di tutta la città". La camera ardente del premio Nobel sarà allestita nel foyer del Piccolo teatro Strehler venerdì dalle 12 a mezzanotte. La salma sarà portata la mattina seguente in piazza Duomo per una cerimonia laica.