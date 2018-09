Dario Argento: "Weinstein ha pagato Bennett"

Dario Argento ha aggiunto: "Non ho visto l'intervista a Non è l'Arena per scelta, me l'hanno raccontata degli amici. Ci sono una marea di menzogne, di volgarità, di sciocchezze". E poi ha sottolineato: "Non ho mai saputo di una ragazza che abbia violentato un ragazzo, è una cosa che non ho mai saputo, c'è anche questo da dire".



Alla trasmissione su La 7 Bennett è tornato all'attacco, accusando Asia Argento di averlo violentato: "E' stato un rapporto completo". L'attore e musicista in tv ha affermato: "C'è una perfetta corrispondenza tra lo schema Asia e lo schema Weinstein. Anche Asia ha abusato del proprio potere".