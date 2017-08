Dargen D'Amico: "Porto sul palco la mia musica da cameretta"

12 luglio 2017 10:54 Dargen DʼAmico: "Porto sul palco la mia musica da cameretta" Lʼartista milanese il 12 luglio sul palco del Carroponte di Sesto S. Giovanni con la pianista Isabella Turso

Non gli piacciono le etichette e più che sentirsi "in bilico", Dargen D'Amico si sente "volare" sopra i generi e le definizioni. L'ultimo volo l'ha portato a collaborare con la pianista Isabella Turso, con cui ha firmato il disco "Variazioni" che mescola classica e rap. La coppia sarà live il 12 luglio al Carroponte di Sesto S. Giovanni e a Tgcom24 anticipa "ci saranno pochi elementi orchestrali. Diciamo che è musica da cameretta, non da camera".

E' stato bellissimo poter interagire con delle personalità musicali forti. "Variazioni" è un disco più da camera, come lo adatterei ai grandi palchi estivi?

Per noi è fondamentale riuscire a ricreare la sensazione che c'era quando lavoravamo a questo disco, in cui abbiamo messo molta passione. Ricostruiremo una camera, anzi una cameretta. Perché non abbiamo una grande orchestra, ma al massimo cinque elementi.



Come ti sei avvicinato alla classica?

In passato c'erano stati già degli esperimenti, dei tentativi di flirtare con strumentazioni più classiche. Però mai in maniera così integrale all'interno del disco.



E poi c'è stato l'incontro con Isabella Turso...

La mia fortuna è stata proprio quella di incontrare Isabella. Anche lei voleva sperimentare con un rapper. Abbiamo iniziato a lavorare a qualche brano e poi abbiamo deciso di fare un disco insieme.



Come ti sei trovato a lavorare con gli strumenti tipici dell'orchestra?

E' stata un'esperienza bellissima per me, è stata una fortuna poter interagire con dei musicisti e delle personalità musicali forti. Sono felicissimo di averlo fatto.

