Dardust live a Milano tra elettronica ed effetti visivi

Dardust torna live dal 28 giugno. Il primo appuntamento è al Castello Sforzesco di Milano nella cornice storica del Cortile delle armi, uno scenario perfetto per dar vita al suo universo multidimensionale tra pianismo minimalista, elettronica Nord europea e un’attenta cura degli effetti visivi. Con una scaletta dove al fianco delle sue hit non mancheranno omaggi a Morricone, John Williams e Camille Saint Saëns come inediti rework e neppure un pizzico di musica barocca con la partecipazione straordinaria del controtenore Dimaio.

Pianista tra i più ascoltati su Spotify - 7 milioni di riproduzioni e oltre mezzo milione di ascoltatori mensili - Dardust aka Dario Faini ha alle spalle tre produzioni discografiche di successo di cui l’ultima "Slow is", caratterizzata da un approccio completamente acustico, è stata presentata nell'ultima edizione del Festival SXSW di Austin lo scorso marzo e può vantare allo stesso tempo un curriculum d’autore che gli è valso da subito il sostegno di artisti quali Thegiornalisti e Levante, solo tra gli ultimi ad averlo voluto come special guest dei loro tour.

La tournée continuerà il 1 luglio ad Udine con la luce mattutina del Concerto del risveglio e farà tappa nella prestigiosa rassegna del Collisioni Festival a Barolo in apertura al trio Consoli -Silvestri e Gazzè continuando per una serie di appuntamenti tra Catanzaro, Torino e Viterbo sino a raggiungere per la prima volta la Turchia in occasione del Nilufer Music Festival per poi chiudere l’estate con il Bum Bum Festival di Bergamo e il Rythmik Festival di Sestri Levante.