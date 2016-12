22 ottobre 2014 Danièle Watts, accusa di offesa al pudore per l'attrice Non sono finite le disavventure per l'interprete di "Django Unchained" e suo marito, che il mese scorso erano stati arrestati per errore Tweet google 0 Invia ad un amico

12:57 - L'attrice di "Django Unchained" Danièle Watts è stata accusata di offesa al pudore insieme al marito Brian J. Lucas. Il mese scorso era stata arrestata per errore a Los Angeles perché scambiata per una prostituta che adescava clienti in pieno giorno. I due, che si stavano scambiando semplici gesti di affetto in auto, erano stati segnalati alla polizia. Ora rischiano ugualmente fino a sei mesi di reclusione e mille dollari di multa.

L'evento suscitò aspre polemiche sui social e a livello di media, dopo che Lucas condivise, con tanto di foto e video, l'intera vicenda, denunciando un atteggiamento razzista della polizia nei confronti della moglie di colore. L'attrice, che, non volendo consegnare i propri documenti agli agenti, era stata ferita a un polso durante l'ammanettamento, dichiarò di aver subito anche un forte trauma psicologico.



Fu quindi avviata un'inchiesta sull'operato degli agenti, ma, nonostante questo, saranno proprio i due coniugi a dover rispondere dell'accusa in tribunale il 13 novembre.