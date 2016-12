Daniele Silvestri, il 2016 è l'anno del ritorno: album e tour nei teatri

"Sono andato in studio, a Lecce, assieme a un gruppo di musicisti che ho scelto per le loro eccellenti doti e a un iPhone pieno di idee musicali, alcune strutturate, altre solo abbozzate. Non avevo date, non avevo scadenze. Mi sono ritrovato sommerso da un entusiasmo e da una voglia di fare musica che non sentivo da tanto, forse dai tempi de 'Il dado', la stessa energia e la stessa urgenza creativa. In quei momenti ho capito che era tempo di ritornare a fare un disco e adesso che siamo nel bel mezzo delle registrazioni non vedo l'ora che queste canzoni diventino di tutti".



E' con queste parole che Daniele Silvestri ha annunciato il suo ritorno. E così dopo Max Gazzè anche Silvestri torna a un lavoro solista dopo il successo dell'esperienza del trio Fabi-Silvestri-Gazzè che sembra aver fatto da rivitalizzante per tutti e tre.



LE DATE DEL TOUR

27 febbraio FOLIGNO (Auditorium San Domenico, data “zero”)

10 marzo GENOVA (Teatro Politeama)

11 marzo AOSTA (Teatro Splendor @ Saison Culturelle)

12 marzo SENIGALLIA (An) (Teatro la Fenice)

18 marzo ISERNIA (Auditorium Unità d'Italia)

19 marzo PESCARA (Teatro Massimo)

21 marzo BARI (Teatro Petruzzelli)

22 marzo NAPOLI (Teatro Augusteo)

23 marzo MATERA (Teatro Duni)

1 aprile PADOVA (Gran Teatro Geox)

2 aprile MILANO (Teatro Arcimboldi)

5 aprile REGGIO EMILIA (Teatro Valli)

7 aprile ROMA (Auditorium Conciliazione)

14 aprile Udine (Teatro Nuovo Giovanni da Udine)

15 aprile TRENTO (Auditorium Santa Chiara)

16 aprile CESENA (Nuovo Teatro Carisport)

18 aprile TORINO (Teatro Colosseo)

19 aprile Firenze (Teatro Verdi)

6 maggio CAGLIARI (Auditorium del Conservatorio)

7 maggio SASSARI (Teatro Comunale)

12 maggio COSENZA (Teatro Rendano)

13 maggio CATANIA (Teatro Metropolitan)

14 maggio PALERMO (Teatro Golden).