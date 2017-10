Daniele Silvestri, grande festa con tanti ospiti a Milano

Sono tante le cose che ha in comune Daniele Silvestri con gli artisti che ospiterà sul palco del Forum di Assago di Milano il 21 ottobre, per una data unica: l'amicizia, l'amore per la musica e una carriera consolidata. "Cose che abbiamo in comune" è proprio il titolo scelto da Silvestri per la festa che lo vedrà riunito per la prima volta al Forum con gli amici di sempre Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Niccolò Fabi e Max Gazzè.