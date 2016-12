Daniele Silvestri, Acrobati Summer Tour fa tappa a Milano

Dopo il successo dei concerti teatrali al coperto (27 sold out in tutta Italia) Daniele Silvestri sarà sul palco del Carroponte venerdì 15 luglio per la tappa milanese dell' Acrobati Summer Tour, la serie di live che porteranno il disco all'aria aperta. "Acrobati", uscito lo scorso 26 febbraio, è stato certificato di recente Disco d'oro con più di 25.000 copie vendute. Un traguardo importante per quello che lo stesso artista aveva definito "la cosa più bella che ho fatto".

"So bene che il mondo di oggi non è più adatto ad ospitare tempi larghi e concerti che sfiorano e spesso superano le tre ore - ha dichiarato Silvestri - Ma penso anche che il mondo di oggi è bello proprio perché in fondo non esistono regole assolute. Per questo, malgrado si sia appena concluso un viaggio intenso e meraviglioso, fatto di 30 concerti in poco più di due mesi, gli Acrobati non si fermano qui. Anzi, il vero viaggio è appena iniziato".



Ad accompagnare Daniele Silvestri sul palco ci saranno Piero Monterisi (batteria), Gianluca Misiti (tastiere), Gabriele Lazzarotti (basso), Duilio Galioto (tastiere), Sebastiano De Gennaro (percussioni e vibrafono), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fiati e cori).



Per info e biglietti:

Prezzo in cassa € 25

Online € 22 + diritti di prevendita

Inizio concerti: ore 21.15

Via Granelli 1, Sesto S. Giovanni – Milano (Angolo via Sarca)