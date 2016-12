17 aprile 2015 Daniele Isola alla ricerca del "Numero perfetto": "Perché la vita non va sprecata" Il singolo anticipa "Luna di miele per 3", album di debutto del cantautore milanese. Tgcom24 vi offre il video in anteprima Tweet google 0 Invia ad un amico

10:53 - Si intitola "Numero Perfetto" il singolo che anticipa "Luna di miele per 3", il primo disco del cantautore milanese Daniele Isola. Il brano gioca sulla progressione numerica e il tema è semplice: la vita è una e non va sprecata, nonostante ci possano essere giornate in cui è più facile lasciarsi scoraggiare che trovare un senso alle cose. Tgcom24 vi offre in anteprima il video.

Il videoclip scritto e diretto da Stefano Poletti, mette in scena un viaggio onirico in cui il protagonista scappa di fronte alla scelte che dovrebbe prendere, ma che alla fine la vita ci ripropone comunque. Queste scelte sono rappresentate da ragazze/mostro, e come tutte le cose diverse da ciò a cui siamo abituati, ci spaventano. Nonostante la corsa, alla fine le 3 ragazze metteranno il nostro protagonista di fronte ad una scelta, ovviamente da prendere tra 3 possibilità, dopotutto 3 è il numero perfetto.