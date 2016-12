Daniele,camera ardente aperta a fan

14:24 - E' stata riaperta "in via eccezionale", ma è rimasta accessibile per brevissimo tempo, la camera ardente di Pino Daniele al Sant'Eugenio per permettere l'accesso ai fan in attesa davanti alla porta della camera mortuaria. La camera è stata subito richiusa dopo che le persone in fila sono entrare e uscite. Poco prima i fan avevano protestato con forza nel momento in cui era entrato Massimo D'Alema: "Vergogna. Perché entri tu e non noi?".