Daniel Radcliffe: "Ritorno in Harry Potter? In futuro chissà..."

Una notizia che i fan aspettavano da tempo. Daniel Radcliffe ci ripensa. O almeno non chiude definitivamente le porte su un suo possibile ritorno nella saga di " Harry Potter ". Intervistato da Radio Times , l'attore ha confessato: "Dipenderà dalla sceneggiatura e da circostanze abbastanza straordinarie ma sono certo che Harrison Ford disse la stessa cosa a riguardo di Han Solo e guardate cosa è successo. Così sto dicendo 'no' adesso, ma non so in futuro".

Attualmente l'ottavo capitolo della saga del maghetto, scritto da Jk Rowling, "Harry Potter e il bambino maledetto", è in scena nel West End di Londra. Anche se, sia Radcliffe sia Emma Watson, si stanno guadagnando la scena cinematografica stagliandosi con fatica dai ruoli che li hanno resi famosi di Harry ed Hermione.

Attualmente l'attore è nelle sale con il suo nuovo film "Now you see me 2", il sequel del 2013 su un gruppo di illusionisti. "Se il pubblico vede dei collegamenti (con Harry Potter, ndr) sicuramente li troverà - ha detto Daniel - ma per me quello in 'Now you see me' (I maghi del crimine, ndr) è un nuovo tipo di ruolo. Non ho mai interpretato una parte come questa e neanche ho mai fatto un film così, non penso ci sia una correlazione alla magia".