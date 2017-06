Daniel Day-Lewis si ritira: addio al cinema

Il portavoce ufficiale di Daniel Day-Lewis ha comunicato a "Variety" che l'attore si ritirerà dal cinema. "Non lavorerà più come attore. E' immensamente grato a tutti i suoi collaboratori e agli spettatori dei suoi film nel corso di questi molti anni. E' una decisione privata e non verranno rilasciati ulteriori commenti su questo argomento". Lo vedremo quindi per l'ultima volta in "Phantom Thread" , nuovo film di Paul Thomas Anderson in uscita a dicembre.

Daniel Day-Lewis è l'unico interprete ad aver vinto tre premi Oscar, premiato nel 1989 per "Il mio piede sinistro", nel 2007 per "Il petroliere" e infine per "Lincoln" nel 2012. E' stato anche nominato per "Gangs of New York" e "Nel nome del padre".



In passato l'attore britannico si era già ritirato dalla recitazione, ma fu Martin Scorsese a farlo tornare in scena. Poi negli ultimi anni ha lavorato pochissimo e il suo ultimo film è stato "Lincoln" di cinque anni fa.