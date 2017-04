Daniel Craig sarà ancora James Bond grazie a... Barbara Broccoli

Daniel Craig sarebbe pronto a tornare a vestire i panni di James Bond per la quinta volta, nonostante avesse dichiarato in passato la sua riluttanza a tornare in quel ruolo. Il merito va tutto a Barbara Broccoli, produttrice della saga. Secondo "Page Six", sarebbe riuscita a persuadere l'attore a interpretare il venticinquesimo film di Bond. E stando alle ultime indiscrezioni hollywoodiane, la firma potrebbe essere più vicina che mai.