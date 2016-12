Daniel Craig, offerti all'attore 90 milioni di euro per altri due 007

Dall'uscita di "Spectre", Daniel Craig aveva annunciato di non voler tornare a interpretare James Bond. Ha vestito i panni dell'agente segreto in quattro film negli ultimi undici anni e per lui sarebbe arrivato il momento di voltare pagina. Ma gli sarebbe stata offerta una cifra record di quasi 90 milioni di euro per interpretare altri due film della saga. Stando ai rumors, l'attore avrebbe rifiutato. Attendiamo conferme della fine di un ciclo...