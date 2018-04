Daniel Craig e Rachel Weisz aspettano il primo figlio

Bando per una volta alla riservatezza, Rachel Weisz ha svelato al New York Times la sua dolce attesa: "Io e Daniel siamo molto felici - ha raccontato l'attrice - Non vediamo l'ora di incontrarlo, è tutto così misterioso!". Per Daniel Craig e la Weisz si tratta del primo figlio insieme. La coppia è sposata dal 2011, dopo un fidanzamento lampo durato sei mesi.