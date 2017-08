Daniel Craig conferma, tornerà nei panni di James Bond per l'ultima volta

Alla fine dopo ipotesi e dichiarazioni contrastanti, rivedremo Daniel Craig vestire lo smoking di James Bond . Sarà per l'ultima volta, in occasione del venticinquesimo film della saga più longeva del cinema. La conferma è arrivata dall'attore, ospite al talk "The Late Show With Stephen Colbert": “Ne abbiamo discusso per un paio di mesi, per cercare di sistemare tutte le cose, ma alla fine ho sempre voluto tornare. Avevo solo bisogno di una pausa".

L’annuncio arriva dopo la famosa dichiarazione in cui l’attore aveva affermato che avrebbe preferito tagliarsi le vene piuttosto che tornare a recitare in uno di quei film. Durante la chiacchierata nel talk ha detto a Colbert: "Parlavo a due giorni dalla fine delle riprese dell’ultimo film. Sono finito dritto in un'intervista in cui mi hanno chiesto se ne avrei fatto un altro. Ho detto di no, ma invece di uscirmene con grazie e stile, ho dato una risposta stupida".



Craig ha però assicurato che il prossimo sarà davvero l'ultimo film su 007 da lui interpretato: "Voglio finire alla grande, non vedo l'ora".



L'attore è comparso in quattro film della saga finora: "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" e "Spectre". La nuova pellicola è attesa in sala l’8 novembre 2019.