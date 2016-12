Daniel Craig ci ripensa: "Bond? Mai dire mai"

Qualche mese fa erano circolate voci sul rifiuto da parte di Daniel Craig di un'offerta stratosferica per tornare nei panni di James Bond . Un anno fa Craig in un'intervista disse che avrebbe preferito "tagliarsi i polsi" piuttosto che interpretare 007 ancora. Ora l'attore britannico fa un po' marcia indietro, non escludendo un ritorno e rivelando che l'intervista si era svolta poco le riprese di "Spectre" e da allora sarebbero cambiate molte cose.

L'attore ne ha parlato con il sito "Vulture", rivelando: "Si dicono cose a caldo che poi ti restano appiccicate addosso. Ero stato lontano da casa per un anno. La verità è che si tratta di un ottimo lavoro e mi piace farlo". Craig ha tenuto a precisare che non ci sono ancora aperte trattative per un futuro film su James Bond (smentendo così i rumors dell'offerta di 150 milioni) e ha aggiunto: "Tutti hanno i loro momenti di stanchezza. Per quanto mi riguarda, ho il lavoro più bello del mondo. Continuerò a farlo finché ne avrò la possibilità. Se dovessi smettere di farlo, mi mancherebbe terribilmente".