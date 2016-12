Dani Mathers, la Playmate dell'anno 2015 è nel segno di Marilyn Monroe

Si chiama Dani Mathers ed è la Playmate dell'anno 2015. La bionda 28enne è stata premiata nella Playboy Mansion di Hugh Hefner a Los Angeles. Oltre al titolo si è portata a casa anche 100mila dollari e un auto di lusso in leasing per un anno. Somigliante a Marilyn Monroe per fisico e taglio di capelli ha voluto sottolineare la vicinanza alla sex symbol per eccellenza con un abito stile "Quando la moglie è in vacanza".