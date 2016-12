Damon Albarn non vuole smettere di suonare e viene portato via dalla sicurezza

Ha cantato dalle 23 alle 4 di mattina e non voleva più smettere. Alla fine Damon Albarn è stato allontanato dai buttafuori e portato via a spalle dal palco. Il 47enne frontman di Blur e Gorillaz, infatti, era al Festival di Roskilde, in Danimarca, con il collettivo Africa Express. E deve averci preso gusto, tanto che quando gli organizzatori - dopo 5 ore di concerto - gli hanno chiesto di lasciare la scena si è persino infuriato.

Damon non era per niente d'accordo e voleva continuare a cantare, per la gioia dei fan che lo hanno sostenuto fino all'ultimo. Così la star britannica ha incitato il pubblico citando i Clash: "Should I Stay or Should I go" (devo rimanere o devo andare?, ndr). La risposta, non si è fatta attendere: "Continua a cantare". E Albarn ha proseguito pendendosela con gli organizzatori: "Chi se ne f.... di quel che dite, ve ne daremo ancora di più...". Ma lo show è durato solo pochi minuti. Subito dopo sul palco sono accorsi gli uomini della sicurezza e lo hanno preso di peso e portato via. Tra urla e sorrisi.