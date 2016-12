DaMa Bros, musica coi piedi per terra

Studenti e musicisti. Sono i DaMa Bros, due fratelli milanesi di 21 e 24 anni che con il loro album "My World – Remixes", sono tra i top di ITunes e Playstore. Daniel e Martin Di Pietro, cresciuti tra le note grazie ai genitori, sono stati scoperti nel 2015 da DJ Get Far, al secolo Mario Fargetta, che ha deciso di produrre il loro primo singolo, "My World". L'album è invece la raccolta di 5 remix diversi della loro canzone, che comprende la collaborazione con Oled per la versione dance e con Felix & Gianx per quella house.