Dalla Comencini a Vanzina, boom di italiani in arrivo al cinema in autunno

E' lunghissima la lista dei film che arriveranno in sala da ottobre a dicembre, i mesi più importanti per gli incassi. In questo periodo si concentrano la maggior parte dei film più attesi della stagione. Tanti anche i titoli italiani che arriveranno in sala cercando di dare battaglia a box office. Ci saranno i nuovi film di Cristina Comencini, Michele Placido, Marco Bellocchio , prima dell'infornata natalizia con Aldo, Giovanni e Giacomo, Carlo Vanzina e Fausto Brizzi .

Si parte il 6 ottobre con "La verità sta in cielo" di Roberto Faenza, "Mine" di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, "Quando corre Nuvolari" di Tonino Zangardi. Solo per te giorni, il 10, 11 e 12 ottobre uscirà nelle sale italiane "Bianconeri. Juventus Story" di Marco e Mauro La Villa.



Dal 13 ottobre arriverà "Qualcosa di nuovo" di Cristina Comencini, dal 20 ottobre "Piuma" di Roan Johnson e "I babysitter" di Giovanni Bognetti e dal 27 ottobre "In guerra per amore" di Pierfrancesco Disaliberto (Pif) e "In Bici Senza Sella" sul mondo del precariato e diretto da numerosi registi.



Il 3 novembre sarà la volta di "7 minuti" di Michele Placido e "La pelle dell'orso" di Marco Segato, il 10 novembre "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio e "Che vuoi che sia" di Edoardo Leo, il 17 novembre "Quel bravo ragazzo" di Enrico Lando e "Falchi" di Toni D'Angelo, il 24 novembre "La cena di Natale" di Marco Ponti. A novembre è atteso "Natale al Sud" di Federico Marsicano con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo.



Nell'arena delle uscite nel periodo natalizio si butteranno "Non si ruba in casa dei ladri" di Carlo Vanzina, "Natale a Londra - Dio Salvi la Regina" di Volfango De Biasi, "Non c'è più religione" di Luca Miniero, "Fuga da Reuma Park" di e con Aldo Giovanni e Giacomo e "Poveri ma ricchi" di Fausto Brizzi.