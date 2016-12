Da Vasco a Laura Pausini, ecco i concerti da non perdere

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Domenica al Parco delle Cascine a Firenze andranno infatti in scena gli Mtv Awards. Tra gli ospiti anche Alessandra Amoroso, Alessio Bernabei, Annalisa, Benji e Fede, Elisa, Emis Killa, Emma, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Max Pezzali e i The Kolors.



Live anche per i Marlene Kuntz, che lunedì 20 suonano all'Ippodromo del Visarno a Firenze, mentre Jack Savoretti il 18 giugno è atteso a Grugliasco (TO). Tappa nella capitale per i Cani, in concerto sabato all'Ippodromo delle Capannelle di Roma.



Il chitarrista inglese Richard Thompson il 18 giugno porta il suo show al Museo delle Ceramiche di Faenza, mentre il collega Pat Metheny nello stesso giorno è in cartellone al teatro Nuovo Giovanni da Udine e domenica a Gruvillage Le Gru di Grugliasco (TO).



Due date italiane anche per gli americani Pentatonix: sabato all'Atlantico Live di Roma e domenica all'Alcatraz di Milano. I danesi Lukas Graham si esibiranno dal vivo lunedì 20 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) mentre martedì 21 faranno tappa all'Ippodromo delle Capannelle di Roma.