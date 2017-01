Da "Una giornata particolare" a "Gallo Cedrone", in vendita le case dei film

Case e ville sono diventate protagoniste dei film, come scenografie, avendo ospitato tra le loro mura attori e registi. Su Immobiliare.it sono in vendita diverse usate come set di film famosi, come la villa di Cortina scenario de "La Pantera Rosa" e di "007 Solo per i tuoi occhi", o quella in provincia di Latina di "Gallo Cedrone" di Verdone. Da segnalare anche il palazzotto di Roma che fu set di "Una giornata particolare" e di "Romanzo di un giovane povero".