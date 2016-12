Da Tom Hanks a Meryl Streep, tornano al cinema le vere star

Renée Zellweger e Colin Firth arriveranno da 22 settembre con "Bridget Jones's Baby", sfidando "I Magnifici 7" con Chris Pratt, Denzel Washington, Ethan Hawke e il duo Kevin Spacey e Michael Shannon di "Elvis & Nixon".



Rivedremo Morgan Freeman il 29 settembre in "Ben-Hur, Tom Hanks il 13 ottobre in "Inferno" di Ron Howard, Tom Cruise il 20 ottobre in "Jack Reacher - Punto di non ritorno" di Edward Zwick e nella stessa data Ewan McGregor in "American Pastoral". Poi toccherà a Benedict Cumberbatch il 26 ottobre in "Doctor Strange, Ben Affleck il 27 ottobre in "The Accountant" di Gavin O'Connor, Matthew McConaughey il 3 novembre in "The Free state of Jones" di Gary Ross e un quartetto delle meraviglie formato daa Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, John Malkovich in "Deepwater Horizon" di Peter Berg.



Chiuderanno il 2016 Nicole Kidman il 10 novembre in "Genius", Amy Adams con l'attesissimo film "Nocturnal Animals" in sala dal 17 novembre, Eddie Redmayne in "Animali fantastici: dove trovarli", Brad Pitt e Marion Cotillard il 24 novembre in "Allied" di Robert Zemeckis, di nuovo Tom Hanks il 1 dicembre in "Sully" di Clint Eastwood, Samuel L. Jackson il 15 dicembre in "Miss Peregrine - La casa per bambini speciali" di Tim Burton e Meryl Streep il 22 dicembre in "Florence" di Stephen Frears.