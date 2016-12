8 aprile 2015 Da Tom Cruise a Cameron Diaz, ecco la loro prima volta... sul set I primi passi delle star di Hollywood, tra horror e commedie demenziali Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Oggi sono delle star conosciute in tutto il mondo, ma c'è stato un tempo in cui il nome di Cameron Diaz e Tom Hanks suonava sconosciuto al grande pubblico. Era il 2008 quando una Jennifer Lawrence appena maggiorenne spiccò il volo nel dramma "Garden Party"; mentre la prima volta di Leonardo DiCaprio fu ancora più precoce. Nel 1991, ad appena 17 anni, ottenne infatti un ruolo in "Critters 3" e la sua faccia da bravo ragazzo conquistò subito Hollywood.

Tutti i futuri divi di Hollywood hanno dovuto affrontare il battesimo del set a partire da Cameron Diaz che esordì ufficialmente nel 1994 in "The Mask", al fianco dello 'spumeggiante' Jim Carrey. Esattamente dieci anni prima, nel 1984, sul set del classico horror "Nightmare" muoveva invece i suoi primi passi un Johnny Depp poco più che ventenne. Ma gli Anni Ottanta furono una vetrina importante per tutta una generazione di attori di talento.



Nel 1980 Tom Hanks comparve per la prima volta nel thriller di scarso successo "He Knows You're Alone", mentre l'anno seguente il 19enne Tom Cruise si fece notare nel romantico "Amore senza fine", diretto da Franco Zeffirelli. Qualche tempo dopo, grazie alle commedie demenziali, arrivarono al successo anche Ben Stiller con "L'impero del sole" (1987) e Adam Sandler con "Going Overboard" (1989).



Nel 1993, un anno prima di diventare famosissima come Rachel di "Friends", Jennifer Aniston debuttò nell'horror "Leprechaun" nei panni di una ragazza perseguitata da un folletto. Anche gli inizi di Chris Pratt, celebre per action-movie come "Guardiani della galassia", furono di tutt'altro genere. Nel 2005 interpretò infatti un liceale sportivo nella commedia "Strangers with Candy".