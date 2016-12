Da Taylor Swift a Miley Cyrus, come invecchiano in fretta i vip!

16:07 - Adesso hanno energia e freschezza da vendere, ma come saranno le stelle dello showbiz in versione old? Il sito Voucher Codes Pro ha invecchiato i vip, provando ad immaginare come sarà il loro futuro. Capelli bianchi ma pelle sempre perfetta per Taylor Swift, che dopo essersi ritirata dalle scene si godrà la pensione con i suoi dodici gatti. Va peggio alla collega Miley Cyrus, che pagherà le notti folli con rughe marcate su viso e collo.

Ma anche per i maschietti il tempo che passa non è facile da gestire. La mogliettina Kim Kardashian farà diventare i capelli bianchi a Kanye West, che la lascerà per scrivere la sua autobiografia "La mia vita come Gesù".



Tanti onori nel futuro cantante-rivelazione dell'anno Sam Smith, stempiato e con qualche ruga in più, che verrà anche nominato cavaliere. Baffetti brizzolati e sguardo intenso anche per la versione anziana dell'attore premio Oscar Eddie Redmayne. L'interprete di Stephen Hawking vincerà un altra statuetta e continuerà con successo la sua carriera cinematografica.