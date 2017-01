Da Sing a Assassin's Creed, film per tutti i gusti nel lungo week end del'Epifania

ASSASSIN'S CREED di Justin Kurzin con Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Brian Gleeson, Michael Kenneth Williams. Tutto parte una volta di più da un videogioco ma la garanzia di attori di richiamo e di una trama più ricca di sorprese di una scatola cinese dovrebbe attirare dall'inizio alla fine. Dove si narra di Callum Lynch che, attraverso i prodigi della genetica, si tuffa nel mondo di un suo avo, lo spagnolo Aguilar, che nell'età dell'Inquisizione si scopre erede della setta millenaria degli Assassini. Grazie a quest'esperienza Callum potrà contrastare il moderno complotto degli eredi dei Templari. C'è di tutto un po' nella trama e gli effetti speciali la fanno da padroni, ma la suggestione della grande fiaba d'avventura sopravvive tutta e può sedurre specie i più giovani.



SING di Garth Jennings. Ecco invece un nuovo caso di cartoon che vuole parlare a tutti i pubblici, specie gli adulti, con la malinconia storia del koala Buster Moon (ogni riferimento a Buster Keaton è tutt'altro che casuale), impresario teatrale senza fortuna che cerca in ogni modo di non far chiudere la sua sala. Un po' sognatore e un po' furfante, Buster si attacca all'ultima occasione della carriera: un talent show fra cinque aspiranti cantanti che si giocano la vita e i sogni dentro il vecchio teatro: c'è l'elefantina con l'ansia da prestazione e il topo canterino; c'è la maialina che deve sfamare 25 bocche in casa e un gorilla oppresso da una famiglia di poco-di-buono. E c'è la porcospina punk in lite perenne col fidanzato invasivo. Come andrà a finire? Dal regista di "Guida galattica per autostoppisti" una commedia musicale (e animale) anche in 3D.



COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris, Michael Pea, Enrique Murciano, Kylie Rogers. Parata impressionante di stelle per un melodramma intimista, ai confini del teosofico, che piacerebbe al nostro Muccino e non a caso è interpretata e prodotta dal suo sodale americano Will Smith. E' la storia di un uomo d'affari schiantato dalla dolorosa perdita del figlio. Nulla della vita ha più sapore per lui che ormai passa le giornate a scrivere alla morte. E' a questo punto che i suoi amici e colleghi escogitano un piano estremo e paradossale per riportarlo alla vita



IL CLIENTE di Asghar Farhadi con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti. Il regista di "Una separazione" torna a casa, nella sua Teheran, ma porta in valigia il bagaglio di un intellettuale ormai contagiato dalla cultura occidentale che mischia il realismo di Kiarostami con "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller. Così i due attori Emad e Rana sono costretti a lasciare la loro casa (che deve essere ristrutturata) e prendono in affitto temporaneo un appartamento. Ma chi li aiuta tace loro la storia della precedente inquilina e questo causa un incidente, tanto imprevedibile quanto devastante, che cambierà per sempre la vita della coppia. Visto al Festival di Cannes e molto amato dai sostenitori del cinema d'autore.