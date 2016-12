24 aprile 2015 Da "Nevermind" dei Nirvana a "Volta" di Bjork, ecco l'artista con la musica... in faccia La londinese Natalia Sharp ha dipinto celebri cover album sul proprio volto in occasione della giornata mondiale dedicata ai negozi di dischi Tweet google 0 Invia ad un amico

09:43 - Da Nevermind dei Nirvana a all'omonimo album dei Velvet Underground and Nico. Ci sono celebri cover album sul viso di Natalia Sharp, artista e musicista londinese che grazie alla face art ha trasferito la sua musica preferita sul proprio volto. Un progetto che nelle intenzioni doveva riprodurre 40 copertine, in occasione della giornata mondiale dedicata ai negozi di dischi, celebrata la scorsa settimana. La Sharp, 33 anni, non è riuscita a raggiungere l'obiettivo, fermandosi a una manciata di opere, pubblicate sul proprio sito internet.