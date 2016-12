15 dicembre 2014 Da "Matrix" a "Mission Impossible" : in Ghana le locandine più brutte dei film Il mercato occidentale le ha rivalutate come forma d'arte ed è diventato un vero e proprio business Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Tom Cruise in "Mission Impossible" e Arnold Schwarzenegger in "Terminator" e ancora "Matrix" e "Il Gladiatore". In Ghana, dagli Anni 80, reinterpretano le locandine dei film più famosi. E pazienza se il risultato è davvero "brutto", perché il mercato occidentale le ha rivalutate come forma d'arte ed è partita una vera e propria caccia. A giovarne è stato soprattutto l'artista 39enne Jeaurs Oka Afutu che le disegna da quando ha 14 anni. Adesso un suo "capolavoro" vale tra i 75 e i 100 dollari.