Da Masha e Orso a Richard Gere, non solo "cinepanettoni" sotto l'albero

Non solo " Star Wars " a Natale nei cinema. "Il Risveglio della Forza" la farà ancora da padrona in sala insieme alle commedie " Vacanze ai Caraibi " e "Vacanze col Boss", ma arrivano anche due appuntamenti da cerchietto rosso per i più piccoli, con il debutto sul grande schermo di Masha e Orso e il ritorno di Alvin Superstar . Per i più grandi c'è invece il nuovo film di Richard Gere, " Franny ".

L'esordio al cinema di Masha e Orso è con "Masha e Orso: Amici per Sempre", 8 episodi inediti della serie tv russa tanto cara ai bambini, in cui il placido Orso cerca di tenere a bada l'impertinente e adorabile bimba Masha, che ne combina di tutti i colori.



Per i bambini (ma non solo) è anche "Alvin Superstar: Nessuno ci può Fermare", quarto episodio delle avventure dei tre scatenati scoiattoli Alvin, Theodore e Simon, che stavolta si spostano a New York, dove la loro missione e mandare all'aria il matrimonio dell'amico Dave.



Film di altra ispirazione è senz'altro "Franny", ritratto a tutto tondo di un uomo solo, reso nevrotico e solitario dalla sua sconfinata ricchezza, animato dal sogno di essere utile a chi soffre, custode tenace di un segreto che affonda le radici nel passato e oggi lo condanna alla depressione e alla dipendenza. Franny, che ha il volto di Richard Gere, è il miliardario dal cuore d'oro che quando incontra la giovane Olivia (Dakota Fanning), figlia orfana dei suoi migliori amici e in attesa a sua volta di un figlio, si danna l'anima pur di aiutarla. Con conseguenze impreviste e non tutte a lieto fine. Un film sulla nascita e la rinascita che Richard Gere ha voluto ad ogni costo.