22 agosto 2015 Da Madonna a Ligabue, un autunno di grandi concerti La musica non si ferma mai e dopo i live estivi ripartono i tour

I live estivi non sono ancora finiti, ma la grande musica è pronta a ripartire sui palchi dei tour più importanti. Saranno gli U2 ad aprire le danze il 4 e 5 settembre al Pala Alpitour Torino, per l'unica tappa italiana, con l'Innocence + Experience Tour. Anche Madonna ha scelto il capoluogo piemontese, ormai abituato ad accogliere i tour delle star internazionali, per il suo Rebel Heart Tour con tre date a novembre: il 19, 21 e 22.

Ma il cartellone offre musica per tutti i gusti. Al Rock in Roma fanno la loro apparizione il 6 settembre i Linkin Park, anche se sono soprattutto gli italiani a fare man bassa di palcoscenici. Sempre nella capitale, il 5 settembre Antonello Venditti è atteso allo Stadio Olimpico, per il via ufficiale dalla sua città a Tortuga-Il tour.



Sempre a Roma l'inedita coppia dei Capitani Coraggiosi, Claudio Baglioni-Gianni Morandi, sarà impegnata dal 10 settembre per 10 serate-evento al Foro Italico, dove ripercorreranno insieme quattro decenni di storia della musica italiana.



Eros Ramazzotti prepara a Rimini l'anteprima dell'Eros World Tour 2015, il cui debutto mondiale è previsto il 16 settembre all'Arena di Verona. La città di Romeo e Giulietta è stata eletta tempio della musica anche da Fiorella Mannoia che per il 7 settembre ha chiamato a raccolta amici e colleghi per celebrare 46 anni di carriera, così come ha fatto Francesco De Gregori il 22 per i 40 anni dell'album Rimmel. L'ex Pink Floyd David Gilmour ha scelto l'Arena, dove di esibirà il 14 nella prima delle due date italiane (la seconda, il 15 a Firenze).



Festa grande anche per Ligabue e per i suoi 25 anni di carriera: il rocker di Correggio si radunerà con i fan al Campovolo di Reggio Emilia il 19 settembre.