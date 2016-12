Da Londra a Pisa, "L'Inferno Dentro"

11:32 - L'universo femminile va in scena a Buti, nel Pisano: sabato 9 e domenica 10 maggio, alle 21.15, al Teatro Francesco di Bartolo, si potrà assistere allo spettacolo “L'Inferno Dentro”, scritto e diretto dal regista d’origine pisana, londinese d’acquisizione, Gabriele Paoli. Tra gli attori del cast anche la fiorentina Giusi Merli, nota al grande schermo per il suo ruolo nel film premiato agli Oscar, La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.

Il regista ha diretto da Londra, a 1200 chilometri di distanza, il cast di attori attraverso i social network.

L’Inferno Dentro tratta temi forti e attuali come l'aborto, la violenza domestica, il tradimento e e la prostituzione: quando l'amore viene in qualche modo usurpato dal possesso, allo scopo di perpetuare la subordinazione e annientare l'identità. Quando l'assoggettamento fisico o psicologico a volte sfocia in quello che poi è definito nel linguaggio comune, femminicidio. Nel lugubre Istituto Psichiatrico di Bakersfield, una cittadina dimenticata da Dio, nel nord dell’Inghilterra, in un clima austero e malsano, sei donne sono imprigionate tra le mura dell’ospedale, imprigionate nella loro apparente pazzia. Sei identità negate, menti torturate minuto dopo minuto dagli orrori del proprio passato, donne che non riescono a dimenticare, incapaci di distinguere il bene dal male. Ognuna di loro ha un terribile segreto. Ognuna di loro cerca disperatamente un po’ di libertà. Erano lì per essere aiutate. Si sbagliavano.



Lo spettacolo, reduce dal successo della tournée in Inghilterra nel 2014, è stato tradotto dall’inglese all’italiano appositamente per l’occasione.



Per info e prenotazioni: Teatro Francesco di Bartolo, tel: 0587 724548, email: teatrodibuti@teatrodibuti.it