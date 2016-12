Da Lady Gaga a Britney Spears, ecco gli album più attesi

Ad inaugurare la stagione Britney Spears con il suo nuovo singolo "Make Me (Ooh)", in uscita a fine luglio. Il nuovo disco pare avere tutte le carte in regola per sfondare, dopo l'insuccesso del precedente "Britney Jean". Dopo ben dieci anni di silenzio anche Fergie è pronta a tornare con il suo disco solista, dal titolo provvisorio "Double Dutchess". Un assaggio del nuovo sound l'ha già dato con il signolo "M.I.L.F.$", a cui hanno partecipato Kim Kardashian, Ciara, Alessandra Ambrosio e Chrissy Teigen.



Al lavoro anche Bruno Mars e Skrillex, che dovrebbero far uscire un album di inediti in autunno. Dopo aver inciso a sorpresa Change, per le vittime della strage di Orlando, nei prossimi mesi Christina Aguilera farà uscire un nuovo disco per rimediare al flop di "Lotus" quattro anni fa. Notizie meno certe invece per Lady Gaga. Dopo la parentesi per le riprese di "American Horror Story", il duetto con Tony Bennett e il matrimonio da preparare (anche questo annunciato e rimandato più volte), ha avuto poco tempo da dedicare al nuovo progetto, la cui uscia è prevista entro l'anno.



Anche Katy Perry sta scaldando la voce e tornerà protagonista con un disco nuovo di zecca entro la fine del 2016, a cui seguirà un tour mondiale nel 2017. Si vocifera di un lavoro rivoluzionario ma il singolo "Witness", trapelato illegalmente a maggio, non sembra andare in questa direzione.