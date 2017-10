Da Kennedy a Steve Jobs, i personaggi della storia alla sbarra con "Colpevole o innocente"

Moderati dal massmediologo Klaus Davi, gli interventi sono stati aperti da Remo Danovi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, secondo il quale "i grandi processi della storia hanno sempre molto da insegnare a tutti: operatori della giustizia, storici, cittadini, soprattutto giovani studenti. Ma la finzione del processo alla storia e ai suoi personaggi è un modo diverso, solo all’apparenza giocoso, per conoscere meglio e riflettere sulle grandi svolte epocali cosi come i quattro protagonisti di quest’anno da Kennedy a Steve Jobs possono essere riletti all’insegna della nuova frontiera”.



Mentre per il Presidente di Sezione del Tribunale di Milano Fabio Roia: “L’essere fra la gente è una caratteristica che contraddistingue da molti anni in modo particolare tutto l’ambiente giudiziario milanese e il costante successo di pubblico del format ci aiuta a mantenere questo rapporto”.



Calendario stagione 2017 – 2018

Lunedì 16 ottobre - ore 20.45

John Fitzgerald Kennedy: colpevole o innocente?



Lunedì 15 gennaio - ore 20.45

Coco Chanel: colpevole o innocente?



Lunedì 26 febbraio - ore 20.45

Lady Diana: colpevole o innocente?



Lunedì 26 marzo - ore 20.45

Steven Paul Jobs: colpevole o innocente?