Da Johnny Depp a Ryan Gosling, ecco i divi in arrivo in sala

Tra la fine di maggio e luglio il cinema in sala non si fermerà nonostante l'arrivo del caldo e delle belle giornate. In questo periodo saranno molti i divi che rivedremo sul grande schermo. Si parte con Johnny Depp protagonista ancora per Tim Burton, si passa dalla coppia di poliziotti strampalati Ryan Gosling-Russel Crowe per arrivare fino al trio di meraviglie composto da Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson .

Il 25 maggio rivedremo Johnny Depp e Anne Hathaway in "Alice attraverso lo specchio", Ryan Gosling, Russel Crowe e Kim Basinger saranno protagonisti dal 1 giugno in "The Nice guys". Il 2 giugno toccherrà a Hugh Jackman e Christopher Walken tornare sugli schermi con "Eddie the Eagle", mentre un cast di stelel compsoto da Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Dave Franco, Woody Harrelson, Michael Caine, Morgan Freeman arriverà il 9 giugno con il film "I maghi del crimine 2". Giugno è costellato da stelle del calibro di Jeremy Irons (il 9 giugno con "L'Uomo che vede l'infinito"), Richard Gere (il 15 giugno con "Time Out of Mind") e Anthony Hopkins e Al Pacino (con "Misconduct"), non da ultima Penelope Cruz (con "Ma Ma - Tutto andrà bene").



Non è finita qui, ci saranno ancora Juliette Lewis dall 23 giugno suglis chermi con "Jem e le Holograms" che sfiderà nella stessa data Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson con "Mother's Day". Rivedremo Zac Efron il 30 giugno con "Cattivi vicini 2" e anche Julianne Moore e Ethan Hawke con "Maggie's Plan". A luglio si parte con Megan Fox il 7 luglio protagonista in "Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra", per passare a Kevin Spacey il 14 luglio con "Elvis & Nixon", ma anche Samuel L. Jackson e Christoph Waltz con "Tarzan" e John Cusack con Samuel L. Jackson in "Cell". Preparatevi.