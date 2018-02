Da "Gimme Five" a "Oh Vita!": 30 anni di Jovanotti

Sono passati più di 30 anni da quando Lorenzo Cherubini è diventato Jovanotti. Dal suo esordio con “Gimme Five”, sono molti i brani diventati cult come “Ciao Mamma” e inni generazionali come “Penso Positivo”.



Quest’anno dopo tredici album in studio, sei raccolte, sei album dal vivo e ben settanta singoli Lorenzo Cherubini pubblica “Oh, vita!”



E mentre Jovanotti è impegnato nelle prove del tour, salgono a 60 i concerti di “Lorenzo Live 2018” che partirà il 12 febbraio dal Forum di Assago, sono infatti state aggiunte due nuove date a quelle programmate. E i sold out sono già 28.