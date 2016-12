Da George Clooney a Megan Fox, quando le star erano adolescenti bruttini

13:02 - Sex symbol come George Clooney e Jake Gyllenhaal, star della musica come Taylor Swift e Kesha e persino una bomba di femminilità come Megan Fox nascondono un passato difficile da immaginare. Prima di diventare affermate celebrità e icone di successo e, qualcuno, anche di bellezza, tutti questi personaggi sono stati anonimi adolescenti. Un po' bruttini e sicuramente molto diversi da come siamo abituati a vederli oggi.