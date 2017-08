Da Benji & Fede a Fabri Fibra, dai Thegiornalisti a Francesco Gabbani, i tormentoni musicali da cantare e ballare per tutta l'estate parlano anche la nostra lingua e portano il Made in Italy in vetta alle classifiche dando così filo da torcere ai cantanti latino-americani. J Ax & Fedez, già protagonisti l'anno scorso con "Vorrei ma non posto", da diverse settimane si godono il successo ottenuto con "Senza Pagare", proprio mentre il loro amico Fabio Rovazzi raggiunge quota 60 milioni di visulizzazioni su YouTube con il brano "Volare", cantato con Gianni Morandi.



Momento particolarmente esaltante anche per il vincitore di Sanremo Francesco Gabbani, che dopo aver conquistato il pubblico con "Occidentali's Karma", sta spopolando in le radio con "Tra le granite e le granate", brano che mischia un ritmo orecchiabile a un testo profondo. Esplosi grazie al singolo "Completamente", i Thegiornalisti sembrano aver preso confidenza con i tormentoni musicali e quest'estate fanno cantare tutti sulle note di "Riccione", oltre ad essere in cima alle classifiche con la hit di Fabri Fibra "Pamplona", alla quale il gruppo di Tommaso Paradiso collabora. Non resta dunque che godersi la stagione estiva a suon di nuove hit.