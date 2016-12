3 di 15 Ufficio stampa

Ufficio stampa

Da David Bowie agli U2: ecco gli album più attesi in arrivo nel 2016

Red Hot Chili Peppers - I fan dei peperoncini di Los Angeles dovranno pazientare ancora un po'. Per l'album, prodotto da Danger Mouse, infatti non c'è ancora una data di pubblicazione ma il cantante Anthony Kiedis ha confermato che i lavori sono a buon punto. La band non pubblica nulla da "I'm With You" (2011).